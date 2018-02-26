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    Решение Дуды осложнит диалог историков Польши и Украины - Вятрович

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    В комментарии РИА Новости директор Института национальной памяти заявил, что каждый раз при попытках наладить диалог "с польской стороны возникает новая инициатива, которая только ухудшает ситуацию".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Польский закон об Институте национальной памяти делает невозможным диалог историков двух стран, заявил в понедельник в РИА Новости директор института Владимир Вятрович.

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    Ранее состоялась встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Розенко. Президент Польши по итогам встречи заявил, что разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете "бандеровской идеологии".

    "Меня удивляет такое заявление, что президент (Польши Анджей Дуда — ред.) разочарован. Ведь это именно тот президент, который накануне встречи двух вице-премьеров подписал новый закон об Институте национальной памяти, который делает невозможным диалог между украинскими и польскими историками. Закон, который существенно ухудшает положение украинцев в Польше", — сказал Вятрович.

    По его словам, Розенко во время встречи с польским коллегой не мог не обратить на это внимание. "Мы являемся свидетелями ситуации: когда мы якобы приближаемся к решению определенной проблемы, с польской стороны возникает новая инициатива, которая только ухудшает ситуацию", — подчеркнул Вятрович.

    Он также добавил, что такое поведение польской власти свидетельствует о том, что она на фоне антиукраинской политики пытается получать политические дивиденды. По его словам, если Киеву и Варшаве не удастся договориться, Украине придется ожидать смены власти в Польше.

    В начале февраля президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

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