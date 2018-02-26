Решение Дуды осложнит диалог историков Польши и Украины - Вятрович

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Польский закон об Институте национальной памяти делает невозможным диалог историков двух стран, заявил в понедельник в РИА Новости директор института Владимир Вятрович.

Ранее состоялась встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глинского и Розенко. Президент Польши по итогам встречи заявил, что разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете "бандеровской идеологии".

"Меня удивляет такое заявление, что президент (Польши Анджей Дуда — ред.) разочарован. Ведь это именно тот президент, который накануне встречи двух вице-премьеров подписал новый закон об Институте национальной памяти, который делает невозможным диалог между украинскими и польскими историками. Закон, который существенно ухудшает положение украинцев в Польше", — сказал Вятрович.

По его словам, Розенко во время встречи с польским коллегой не мог не обратить на это внимание. "Мы являемся свидетелями ситуации: когда мы якобы приближаемся к решению определенной проблемы, с польской стороны возникает новая инициатива, которая только ухудшает ситуацию", — подчеркнул Вятрович.

Он также добавил, что такое поведение польской власти свидетельствует о том, что она на фоне антиукраинской политики пытается получать политические дивиденды. По его словам, если Киеву и Варшаве не удастся договориться, Украине придется ожидать смены власти в Польше.

В начале февраля президент Польши подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.