Вятрович попытался "поставить диагноз" экс-министру юстиции Лукаш

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал поздравление его с 8 марта от экс-министра юстиции, юриста Елены Лукаш.

"Когда отдельные представители мужского пола приветствуют "Вятровича с 8 марта", я могу это объяснить — они считают это оскорблением и унижением. Потому ято женщины для них существа низшего сорта. Им нужен "женский праздник", потому что имитировать уважение к женщине в течение дня легче, чем за год. Когда лицо женского пола считает, что унижает меня, приравнивая к женщине, то уже нужны не объяснения, а диагноз. "Защитники" и "победители" делают этот диагноз однозначным и вовсе безнадежным", — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

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Он также разместил скриншот поздравления Елены Лукаш, в котором она поздравляет подписчиков с 23 февраля, а также добавляет: "вятровичей с 8 марта".

Facebook Владимира Вятровича Комментарий Владимира Вятровича о Елене Лукаш

Напомним, одной из самых скандальных инициатив Владимира Вятровича является попытка "переиначить" календарь праздников в Украине: отменить выходной 8 Марта, 1 Мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая.