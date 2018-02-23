"Советское наследие". Вятрович заговорил о переименовании Рады

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти пока не рассматривал возможность переименования Верховной Рады в рамках закона о декоммунизации, вопрос требует изучения, сообщил в пятницу его директор Владимир Вятрович.

"Мы еще об этом не думали. Название "Верховная Рада Украины" до определенной меры является советским наследием. Но думаю, это требует еще дискуссий и обсуждений, для нас это новая идея", — сказал Вятрович на брифинге, отвечая на вопрос о возможности переименования Верховной Рады в "Национальное собрание Украины".

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.