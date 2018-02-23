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    "Советское наследие". Вятрович заговорил о переименовании Рады

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (260)

    (обновлено: )56735
    Название "Верховная Рада Украины" до определенной меры является "советским наследием", считает глава Института нацпамяти. При этом он добавил, что вопрос переименования требует изучения.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти пока не рассматривал возможность переименования Верховной Рады в рамках закона о декоммунизации, вопрос требует изучения, сообщил в пятницу его директор Владимир Вятрович.

    Владимир Вятрович
    УНИАН
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    "Мы еще об этом не думали. Название "Верховная Рада Украины" до определенной меры является советским наследием. Но думаю, это требует еще дискуссий и обсуждений, для нас это новая идея", — сказал Вятрович на брифинге, отвечая на вопрос о возможности переименования Верховной Рады в "Национальное собрание Украины".

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

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