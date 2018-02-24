Вятрович: украинские документы опровергают гипотезы о "геноциде поляков"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Документы, которые находятся в украинских архивах, могут опровергнуть некоторые гипотезы польских историков, обвиняющих украинцев в геноциде на Волыни. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"После открытия украинских архивов уровень понимания украинско-польского конфликта в годы Второй мировой войны существенно меняется, углубляется, потому что абсолютное большинство документов, которые касаются событий на Волыни в 1943 году, событий на Галичине в 1944-ом, событий на Закерзонье в 1945-47 годах, хранятся в Украине… Поэтому мы имеем возможность, получив доступ к новым материалам, интенсифицировать новые исследования и порой поставить под сомнение очень многие гипотезы, которые выдвигали польские историки, в частности гипотезы о геноциде. Это уже, видно, понимает часть польских политиков, которые пытаются остановить эти процессы переосмысления и поэтому вмешиваются со своими политическими решениями — для того чтобы зафиксировать раз и навсегда выгодное им видение польско-украинского конфликта, в котором поляки были только жертвами, а украинцы — только теми, кто убивал", — сказал Вятровича "Укринформ".

Говоря о дальнейшем развитии отношений поляков и украинцев, директор Института нацпамяти выразил надежду, что в контексте экономики и безопасности сохранится абсолютно нормальный уровень сотрудничества.

"Зато у меня довольно пессимистические пока ожидания в отношении сотрудничества в гуманитарной сфере и в законодательной, связанных с общим пониманием прошлого. Те тенденции, которые сейчас наблюдаются в Польше, делают невозможным нормальный диалог, какие-то нормальные дискуссии. А Украина и Польша нуждаются в этих дискуссиях", — подчеркнул Вятрович.

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Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского народа. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".