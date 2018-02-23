В Раде сообщили детали изменения формата АТО

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Ирина Фриз ("Блок Петра Порошенко") заявила, что изменение формата АТО на операцию Объединенных сил может состояться после принятия парламентом закона о нацбезопасности.

"Я предполагаю, что статус АТО может быть изменен после рассмотрения и принятия закона о национальной безопасности, который мы ожидаем в парламенте. Я надеюсь, что мы сможем получить закон о национальной безопасности, где заложена позиция о формировании Объединенного оперативно штаба, командования им, а следовательно, и возложенные на него обязанности в исполнении задач, которые ставит руководство государства", — сообщила нардеп в комментарии Укринформу.

При этом, по ее словам, пока не известно, когда Раде будет предложен для принятия указанный законопроект.

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Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.