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    Торговая блокада Донбасса: что имеем год спустя?

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (311)

    (обновлено: )924110
    Ровно год назад наиболее обсуждаемым событием в медиаполе была блокада "активистами" неподконтрольной Киеву части Донбасса, где главными ньюсмейкерами выступали нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН

    Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

    Мало кто помнит, что первоначальной заявленной целью блокады было освобождение пленных, хотя взаимосвязь между этими процессами объяснить так никто и не смог. Кроме того, отдельные нардепы, поддерживавшие блокаду, указывали, что ее цель – ухудшение социально-экономической ситуации на неподконтрольных территориях, что, по их мнению, должно было способствовать их возврату под суверенитет Киева (верили ли они сами в это – большой вопрос).

    Год транспортной блокады Донбасса
    РИА Новости Украина
    Год блокады Донбасса: что получила Украина

    Как бы там ни было, но блокада выглядела идеальным инструментом давления на Петра Порошенко. Заказчиком блокады ряд СМИ называл Игоря Коломойского, лишенного в декабре 2016 года крупнейшего финучреждения страны "ПриватБанка", перешедшего в собственность государства. Так ли это на самом деле – остается лишь догадываться, но особого значения это и не имеет.

    Куда более важно другое. В Украине узкокорпоративные интересы власть имущих зачастую идут вразрез с объективными интересами широких слоев населения: находясь под давлением "патриотической общественности", президент вынужден был искать асимметричный ответ, а потому блокаду легитимизировали решением Совбеза в середине марта 2017 года, как указывается, до момента возврата под украинскую юрисдикцию национализированных верхушкой ОРДЛО предприятий (хотя именно действия "активистов" стали спусковым крючком для запуска процесса национализации).

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    Впрочем, не сказать, что блокада не была выгодна киевским властям в целом, несмотря на множество заявлений о том, что она наносит экономические убытки стране. Интерес "партии войны" очевиден, и связан он с консервацией состояния "ни войны, ни мира" и максимальным затягиванием реализации Минских соглашений. Для более умеренной фракции власти блокада позволила перекроить систему отношений с утратившими активы на Донбассе представителями крупного капитала, сделав последних более сговорчивыми; также из-под них выбили определенную часть финансовой базы, которая могла быть использована для спонсорства политпроектов, направленных против действующей власти, – даже в случае реинтеграции Донбасса многие кооперационные цепочки восстановлению подлежать уже не будут.

    Участники блокады Донбасса на редуте Запорожье. Архивное фото
    facebook.com/shtab.blokady
    Годовщина блокады Донбасса: во что вылилась для Украины

    "Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики", – это отнюдь не слова оппонентов киевской власти, а заявление посла Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, датированное январем 2018 года.

    По оценкам Нацбанка Украины, негативный эффект для торгового баланса от блокады в 2017 году составил $1,8 млрд, на 2018 год заложена цифра потерь в $0,5 млрд (отметим, что от МВФ в прошлом году Украина получила лишь $1 млрд – под целый ряд жестких условий). Примерно такие же потери понес госбюджет и Пенсионный фонд – ориентируясь на показатели 2016 года, за который находящиеся на неподконтрольных территориях предприятия уплатили налогов и сборов на сумму в 31,7 млрд грн. Двузначными цифрами выражается прошлогоднее падение угледобычи и металлургии. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, от блокады Украины потеряла не менее 1% ВВП. Блокада внесла свой вклад и в то, что зарубежные инвесторы инвестировали на 29,4% меньше в украинскую экономику в 2017 году в сравнение с 2016-ым.

    Митинг в поддержку торговой блокады
    УНИАН
    Торговая блокада: пикет у Администрации президента в Киеве

    С углем же получилось крайне показательно. Ввиду того, что Киев собственными руками отрезал себя от топливной базы Донбасса, крупнейшим поставщиком угля для Украины стала Россия. В 2017 году Украина закупила российского угля на $1,6 млрд, что на 56,6% больше, чем в 2016 году (помимо энергетического угля, сюда включен и коксующийся уголь для металлургов и уголь, поставляемый с принадлежащих "ДТЭК" Рината Ахметова шахт в Ростовской области). На днях появилась информация, что "ArcelorMittal Кривой Рог", являющийся крупнейшим производителем стального проката в Украине, вынужден был переориентироваться на поставки российского угля ввиду невозможности получения последнего из Донбасса и высоких цен на международных рынках.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка

    Не исключено, что из РФ импортировался уголь, добываемый на неподконтрольных территориях Донбасса, – но с посреднической наценкой и за иностранную валюту. Примечательно, что в конце декабря 2017 года МЭРТ Украины сняло санкции с российского поставщика угля "Южтранс", который украинские правоохранительные структуры подозревали в вывозе угля с неподконтрольных территорий Донбасса. В прессу также попадали сведения о том, что антрацит с неподконтрольных территорий после начала блокады экспортировался в Польшу.

    В общем, по сложившейся традиции, блокада получилась какая-то гибридная. Хотя у нынешних власть придержащих именно так все и всегда происходит.

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