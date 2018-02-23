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    Госдума обратилась к международным структурам из-за закона по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше? (434)

    (обновлено: )30050
    Все четыре фракции Государственной Думы заявили, что целью закона о реинтеграции, в частности, является срыв международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Все четыре фракции Государственной Думы призвали международные структуры осудить принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса.

    "Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств", — говорится в заявлении фракций, опубликованном на сайте нижней палаты парламента РФ.

    Петр Порошенко в зоне АТО. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко
    Конец АТО и "РФ - агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

    Подчеркивается, что депутаты Госдумы "обращают внимание ООН, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства-гаранты минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины".

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".  Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, согласно закону, будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

    В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

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