Госдума обратилась к международным структурам из-за закона по Донбассу

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Все четыре фракции Государственной Думы призвали международные структуры осудить принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса.

"Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств", — говорится в заявлении фракций, опубликованном на сайте нижней палаты парламента РФ.

Подчеркивается, что депутаты Госдумы "обращают внимание ООН, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства-гаранты минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины".

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а не подконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, согласно закону, будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.