Порошенко объяснил, почему лично не приехал на допрос в суд

РИА Новости Украина Евгений Котенко А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко Президент Украины Петр Порошенко сообщил на допросе в Оболонском райсуде столицы, почему не явился на заседание лично и общается с судьями посредством Skype-конференции.

"Я готов раскрыть часть своего графика. Сегодня утром прошло совещание с руководством ВСУ по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса. Мы должны в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на Востоке… Детали я раскрывать не буду. Закончилось совещание в 13:40. С 14:00 я участвую в заседании суда. В 15:00 у меня первая международная встреча с руководством Дании. После этого предусмотрено одно публичное мероприятие и два международных", — сказал президент в ответ на соответствующий вопрос стороны защиты. Трансляцию заседания суда вел один из телеканалов.

Порошенко в среду, 21 февраля дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене. Дело слушается в Оболонском райсуде Киева. Президент выступал по системе видеоконференции.