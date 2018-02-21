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    Порошенко объяснил, почему лично не приехал на допрос в суд

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (746)

    (обновлено: )28703
    Президент Украины Петр Порошенко объяснил сильной занятостью свое отсутствие на допросе в Оболонском райсуде столицы в рамках судебного заседания по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене.
    Суд допрашивает Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича
    Украинское фото

    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко
    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил на допросе в Оболонском райсуде столицы, почему не явился на заседание лично и общается с судьями посредством Skype-конференции.

    "Я готов раскрыть часть своего графика. Сегодня утром прошло совещание с руководством ВСУ по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса. Мы должны в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на Востоке… Детали я раскрывать не буду. Закончилось совещание в 13:40. С 14:00 я участвую в заседании суда. В 15:00 у меня первая международная встреча с руководством Дании. После этого предусмотрено одно публичное мероприятие и два международных", — сказал президент в ответ на соответствующий вопрос стороны защиты. Трансляцию заседания суда вел один из телеканалов.

    Порошенко в среду, 21 февраля дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене. Дело слушается в Оболонском райсуде Киева. Президент выступал по системе видеоконференции.

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