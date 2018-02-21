В АП отреагировали на скандал вокруг ролика Порошенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Специалист по информационной политике Администрации президента Владимир Горковенко назвал ситуацию вокруг промо-ролика Петра Порошенко досадным недоразумением и возложил вину на съемочную группу.

Скандал разгорелся после того, как певица Анастасия Приходько раскритиковала политическое содержание ролика, в котором она снялась. По словам певицы, она была уверена в его социальной направленности. В эпицентре скандала также оказался украинский режиссер крымскотатарского происхождения, автор фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, который также принял участие в съемках политического видеоролика. По его словам, он не знал, что видеоролик будет носить политический характер – министр культуры Евгений Нищук просил режиссера сняться в социальном ролике. Позже кадры с Приходько были вырезаны из ролика Порошенко.

"Можно списать на то, что произошел какой-то сбой в коммуникации. Была претензия, производитель убрал. Переговоры о самом содержание записи вел продюсер этого ролика. Очевидно, как он говорит, было сообщено, что это будет социальный ролик. Во время записи фамилия Порошенко звучала", — заявил он в комментарии ТСН.

В свою очередь директор ООО "Медиа про комьюникейшнс" Евгений Цяпенко заявил, что Приходько сообщали о всех нюансах.

"Горковенко сказал: если за подписью президента, то он выйдет на всех телеканалах, и я видел, что Настя откровенно обрадовалась. Поэтому сейчас реакция Насти откровенно удивляет, что что-то она не поняла и не знала. Она профессиональная певица, и со слухом у нее, наверное, все в порядке", — отметил он.

В настоящее время юристы певицы готовят судебный иск и собирают доказательства.