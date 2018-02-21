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    Нищук вмешался в скандал вокруг промо-ролика Порошенко

    (обновлено: )53505
    По словам министра культуры, он не знал, что видеоролик будет носить политический характер. Евгений Нищук добавил, что оказался в такой же ситуации, как и Ахтем Сеитаблаев и Анастасия Приходько.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что не знал подробностей съемки промо-ролика президента Петра Порошенко.

    Скандал разгорелся после того, как певица Анастасия Приходько раскритиковала политическое содержание ролика, в котором она снялась. По словам певицы, она была уверена в его социальной направленности. В эпицентре скандала также оказался украинский режиссер крымскотатарского происхождения, автор фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, который также принял участие в съемках политического видеоролика. По его словам, он не знал, что видеоролик будет носить политический характер – Нищук просил режиссера сняться в социальном ролике.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "Я не причастен к съемкам ролика. Министерство не снимает ролики. Не знал о его деталях кроме общего положительного и патриотического характера. Все вопросы к тем, кто непосредственно договаривался — рассказывал содержание, обсуждались или нет детали. Я к этому без опыта отношения", — заявил Нищук в комментарии Корреспонденту.

    По его словам, он также был удивлен, как Приходько и Сеитаблаев.

    "Переговоры велись непосредственно или с продюсерами или напрямую, я этого не знаю… Я в такой же ситуации, как и Ахтем, и Настя", — подытожил Нищук.

    Ранее сообщалось, что кадры с Приходько были вырезаны из предвыборного ролика Порошенко.

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