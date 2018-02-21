Скандал продолжается. Женщине обещали повысить пенсию за съемки в ролике Порошенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Почти всем участникам ролика "Йдемо вперед!" говорили, что они снимаются в социальной рекламе о том, чего достигла Украина, а конкретно о президенте речь не шла. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, черниговской пенсионерке Раисе Кузьменко, которая появляется в самом начале видео, за участие в съемках даже пообещали повысить пенсию.

"Я 43 года проработала, пенсия 1700. Пока ничего нет. Было 1600 и дали 300 или 280, что-то такое. Они сказали, что вам придут деньги потом. Это будет платно", — рассказала она.

Напомним, украинская певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко.