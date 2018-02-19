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    Культура

    Известная певица возмутилась тем, как ее использовали в ролике Порошенко

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (113)

    (обновлено: )43901
    По словам певицы Анастасии Приходько, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и предложил принять участие в социальном проекте, но подло ее имя использовал в своих политических играх.
    Анастасия Приходько. Архивное фото
    Дирекция общественных связей ПЕР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Видеообращение по этому поводу артистка опубликовала на своей странице в Facebook.

    Известная украинская певица идет в политику. Видео
    Канал Gazeta UA на Youtube
    Украинская певица, известная своими резкими высказываниями, идет в политику

    "Я не давала согласия участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко", – заявляет певица.

    По словам Приходько, на экраны вышел ролик, где она говорит такие строки: "Развиваем украинское пространство, украинскую культуру, слушаем украинское – это модно".

    Она объясняет, что организаторы ее уверяли, что этот ролик снимается как социальный, на поддержку и развитие Украины.

    "Мне позвонил Евгений Нищук (министр культуры Украины, – ред.), который предложил принять участие в социальном проекте, но как видите жестко и подло мое имя использовали в своих политических играх. Это очень унизительно! Это очень противный поступок, который не имеет названия. Я требую объяснений, почему так случилось. Я требую немедленно снять этот ролик с эфира или вырезать меня из этого ролика, я не имею никакого отношения к предвыборной кампании Петра Порошенко", – заявила Приходько.

    Под видеообращением она опубликовала ссылку на ролик в Youtube и после него написала "!!! Я буду защищать свою честь и достоинство!!!". По состоянию на вечер 18 января видео, ссылку на которое добавила Приходько, недоступно на Youtube.

    Ранее Приходько заявляла, что через некоторое время пойдет в политику. По словам певицы, в первую очередь ее интересует социальная сфера.

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