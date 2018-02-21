Порошенко спасают от "неудобных вопросов" - адвокат Януковича

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Защита Виктора Януковича считает, что допрос главы государства Петра Порошенко по делу бывшего президента Украины решили провести в режиме видеоконференции для того, чтобы не дать адвокатам задать "важные и неудобные вопросы" и чтобы народ не смог услышать ответы на них.

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"Было принято решение максимально ограничить защиту в вопросах. Это сценарий для того, чтобы народ не смог услышать ответы на крайне важные и неудобные вопросы. Нет более важного дела, чем это… Это сделано для того, чтобы повлиять на качество допроса", — заявил журналистам адвокат политика Виталий Сердюк.

По его словам, полтора часа, которые выделены для допроса Порошенко, недостаточны для полноценного допроса президента.

Адвокат также заявил, что готов поехать в здание администрации президента, чтобы лично принять участие в допросе Порошенко. Однако суд отказал защите в проведении выездного заседания.

Ранее Оболонский районный суд Киева принял решение о допросе Порошенко по делу Януковича в режиме видеоконференции из администрации Порошенко, допрос начнется в среду в 15.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко подтвердил свое участие в судебном заседании 21 февраля. Его выступление запланировано на 14.00. Также в суде планируется допрос представителя Украины в ООН Владимира Ельченко.