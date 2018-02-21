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    Общество

    За недоверие Порошенко. Под здание Тячевской РГА сносят шины - СМИ

    (обновлено: )917100
    Протестующие требовали поставить на голосование проект решения о недоверии действующему президенту Украины Петру Порошенко.
    Ситуация у Тячевской райгосадминистрации
    mukachevo.net

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Под здание Тячевской райгосадминистрации сносят шины, угрожают поджечь.

    Около трех десятков мужчин, преимущественно из числа местных, но также жителей других регионов Закарпатья, добиваются созыва внеочередной сессии Тячевского районного совета, сообщает mukachevo.net.

    mukachevo.net
    Ситуация у Тячевской райгосадминистрации

    "Группа лиц побывала в приемной председателя райсовета Тячевского района Ивана Фабриция с требованием не просто созвать заседание, но и поставить на голосование проект решения о недоверии действующему президенту Украины Петру Порошенко. Иначе, пригрозили мужчины, будут гореть шины под зданием. Почему именно это решение и почему его должен принимать именно Тячевский районный совет — не понятно", — сообщает издание.

    События среды стали следствием произошедшего накануне инцидента во время чествования Небесной Сотни, когда один из местных Владимир Малько выступил с критикой в ​​адрес руководства района и швырнул в них венок с цветами, которые те положили к монументу Небесной Сотни с обвинениями, что они парятся в крови.

    Ранее сообщалось, что в Киеве под домом бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого неизвестные подожгли шины.

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