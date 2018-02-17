Нардеп о встрече в Варшаве: без вуали и украшений донесли свою позицию

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинская делегация донесла польской стороне основные месседжи по скандальному закону об Институте национальной памяти, заявила народный депутат от фракции БПП, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец.

В Варшаве в пятницу, 16 февраля, состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, посвященные принятым поправкам в польский закон об Институте национальной памяти (ИНП), которые вводят уголовную ответственность за т.н. "бандеровскую идеологию".

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По словам Юринец, польская делегация во главе с Петром Глинским "записала достаточно большой перечень вопросов, ответы на которые, надеемся, мы уже услышим во время ее визита в Киев".

"Председательство Павла Розенко и его взвешенная государственная позиция позволили донести даже больше месседжей, чем планировали. Обсудили угрозы закона об Институте национальной памяти. Без вуали и украшений. Донесли свою позицию по защите украинцев в Польше. Оговорили вопрос восстановления разрушенных украинских памятников на территории Республики. И, кажется, сегодня нас услышали", — сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она также уточнила, что переговоры продолжались на полтора часа дольше, чем было предусмотрено протоколом.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".