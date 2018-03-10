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    Оксана Юринец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Переговоры украинской и польской делегации об антибандеровском законе
    Нардеп о встрече в Варшаве: без вуали и украшений донесли свою позицию
    00:21 17.02.2018
    391Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В Варшаве состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам.
    Заседание Верховной Рады Украины.
    Парубий созывает Раду из-за запрета "бандеровской идеологии" в Польше - депутат
    14:39 01.02.2018
    2001Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам члена депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксаны Юринец, спикер выступил с инициативой досрочно собрать депутатов.
    Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова
    Упавшее дерево разгромило автомобиль нардепа в центре Львова
    14:24 14.09.2017
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    В результате сильных порывов ветра в центре Львова дерево упало на припаркованный Mitsubishi Outlander, в момент инцидента транспортное средство было пустым.
    Верховная Рада Украины
    Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже
    18:11 05.01.2017
    2358Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Польский Сейм снял с рассмотрения проект об украинском национализме - нардеп
    19:38 15.12.2016
    442Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец сообщила, что руководство Сейма приняло решение снять законопроект с рассмотрения, так как он "может только навредить украинско-польским взаимоотношениям".
    Верховная Рада Украины. Архивное фото
    На саммите в Риге Украина может получить даты начала безвизового режима - депутат
    13:01 21.05.2015
    463Саммит ЕС в Риге
    Глава подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС Оксана Юринец считает, что результаты саммита "Восточного партнерства" могут дать повод для оптимизма.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Переговоры украинской и польской делегации об антибандеровском законе
    Нардеп о встрече в Варшаве: без вуали и украшений донесли свою позицию
    00:21 17.02.2018
    391
    В Варшаве состоялись переговоры вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам.
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