Подводя итоги уходящего года, народные депутаты с огромным трудом находили что-либо положительное. Большинство парламентариев сошлись во мнении, что среди побед страны в 2016-м политических и дипломатических попросту не было.
Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец сообщила, что руководство Сейма приняло решение снять законопроект с рассмотрения, так как он "может только навредить украинско-польским взаимоотношениям".
Глава подкомитета по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами ЕС Оксана Юринец считает, что результаты саммита "Восточного партнерства" могут дать повод для оптимизма.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.