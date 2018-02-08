Польская оппозиция подготовит изменения в "антибандеровский" закон

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" подготовит собственный законопроект об Институте национальной памяти, в котором будут изменены наиболее противоречивые и скандальные положения закона. Об этом после встречи с послом США в Польше сообщил лидер партии Гжегож Схетына, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Схетына подчеркнул, что подписание изменений в закон президентом Анджеем Дудой вызывает "удивление важнейших союзников", в том числе американских политиков.

"Я говорю об этом, потому что это важный вопрос. Отношения с Соединенными Штатами являются гарантией нашей безопасности", — заявил он.

По его словам, "Гражданская платформа" не будет стоять в стороне от событий и последствий, которые могут возникнуть в результате вступления в силу закона.

"Мы объявим об изменениях в этот закон по самым критическим моментам, которые создают мрачную картину польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте и было санкционировано президентом Дудой", — добавил оппозиционный польский политик.

Читайте также: Тренд дня: "патриоты не поняли, что Бандера не накормит, не обует"

Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. В тот же день Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".