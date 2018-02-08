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    В мире

    Польская оппозиция подготовит изменения в "антибандеровский" закон

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (432)

    (обновлено: )37811
    Лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына заявил, что подписание изменений в закон об Институте нацпамяти президентом Анджеем Дудой вызывает "удивление важнейших союзников", в том числе американских политиков.
    Гжегож Схетына. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" подготовит собственный законопроект об Институте национальной памяти, в котором будут изменены наиболее противоречивые и скандальные положения закона. Об этом после встречи с послом США в Польше сообщил лидер партии Гжегож Схетына, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua
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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Схетына подчеркнул, что подписание изменений в закон президентом Анджеем Дудой вызывает "удивление важнейших союзников", в том числе американских политиков.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
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    "Я говорю об этом, потому что это важный вопрос. Отношения с Соединенными Штатами являются гарантией нашей безопасности", — заявил он.

    По его словам, "Гражданская платформа" не будет стоять в стороне от событий и последствий, которые могут возникнуть в результате вступления в силу закона.

    "Мы объявим об изменениях в этот закон по самым критическим моментам, которые создают мрачную картину польской исторической политики и всего того, что произошло в польском парламенте и было санкционировано президентом Дудой", — добавил оппозиционный польский политик.

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    Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. В тот же день Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". 

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