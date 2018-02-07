Госдеп предупредил о негативных последствиях "антибандеровского закона"

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. США разочарованы принятием в Польше обновленного закона об Институте национальной памяти, который, в частности, предполагает уголовную ответственность за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии", говорится в официальном заявлении Госдепа США.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Читайте также: Западный фронт открыт: поляки "наступают" на… УПА

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Принятие этого закона отрицательно скажется на свободе слова и научных исследованиях", — отмечается в заявлении.

США подтверждают, что такие термины, как "лагеря смерти в Польше", вводят в историческое заблуждение. Лучшим средством противодействия этому являются "открытые дебаты, стипендии и образование".

Читайте также: Ищите ниже, еще ниже. Украина в мировом рейтинге уровня жизни

Накануне стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 7 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".