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    Саакашвили о депортации: Заберите меня обратно в Украину

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (908)

    (обновлено: )18302
    Бывший президент Грузии заявил, что "нельзя изгонять человека, если его обвиняют в государственном перевороте и тяжких преступлениях". Саакашвили готов вернуться в Украину и предстать перед судом.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что надеется вернуться в Украину и предстать перед украинским судом.

    Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу. Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

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    "Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить или нет? Как я буду являться на судебные заседания? Заберите меня обратно в Украину! Я хочу, чтобы меня судили в Украине", — заявил политик.

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