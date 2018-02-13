Саакашвили о депортации: Заберите меня обратно в Украину

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что надеется вернуться в Украину и предстать перед украинским судом.

Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу. Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

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"Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить или нет? Как я буду являться на судебные заседания? Заберите меня обратно в Украину! Я хочу, чтобы меня судили в Украине", — заявил политик.

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