В Одессе поддержать Саакашвили пришли всего несколько человек

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В вторник в Одессе перед зданием Облгосадминистрации прошел митинг в поддержку экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Поддержать задержанного накануне и депортированного в Польшу Саакашвили собрались около 20 человек, которые тихо постояли с плакатами возле здания Одесской ОГА и разошлись, сообщает Odessa online.

megafon.od.ua Митинг в поддержку Саакашвили

megafon.od.ua Митинг в поддержку Саакашвили

Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".