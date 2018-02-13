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    Аналитика и комментарии

    Уезд Саакашвили. Неоднозначная реакция в соцсетях

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (908)

    (обновлено: )48330
    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Украину. Сделал он это не совсем добровольно, что стало причиной очередного шумного скандала не только в СМИ, но и в соцсетях. Как же прошло выдворение одиозного политика и каковы его дальнейшие планы?
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Насильно мил не будешь… а вот за границей оказаться – очень даже возможно. В понедельник, 12 февраля, все именно так и произошло со скандальным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Одиозного политика задержали посреди белого дня в столичном ресторане "Cулугуни" сотрудники Госпогранслужбы. Позже в ведомстве сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу, с территории которой он нелегально и попал в Украину в сентябре 2017 года. 

    Полное видео задержания Саакашвили в киевском ресторане
    Видео пользователя Youtube Vasil Ponamariov
    Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили

    Адвокаты Саакашвили отреагировали молниеносно: в полицию поступило заявление о похищении. Не мешкали и соратники – вечером того же дня собрались у Администрации президента в Киеве, требуя объяснений. Тем временем погранслужба Польши заявила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. Однако политического убежища в Польше Саакашвили просить не намерен.

    Экс-президент Грузии вполне безмятежен и на его выдворение из Украины тоже советовал реагировать спокойно. Об этом он рассказал во время телефонного разговора из Польши. Саакашвили полагает, что и у Грузии и Украины против него "нет серьезных обвинений", а свою возможную экстрадицию из Польши в Грузию он прокомментировал словами "не смешите мои тапочки". К тому же политик вернуться в Украину, и сообщил, что все же найдет способ это сделать. В соцсетях ему поверили не все.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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