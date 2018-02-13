Уезд Саакашвили. Неоднозначная реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Насильно мил не будешь… а вот за границей оказаться – очень даже возможно. В понедельник, 12 февраля, все именно так и произошло со скандальным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Одиозного политика задержали посреди белого дня в столичном ресторане "Cулугуни" сотрудники Госпогранслужбы. Позже в ведомстве сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу, с территории которой он нелегально и попал в Украину в сентябре 2017 года.

Адвокаты Саакашвили отреагировали молниеносно: в полицию поступило заявление о похищении. Не мешкали и соратники – вечером того же дня собрались у Администрации президента в Киеве, требуя объяснений. Тем временем погранслужба Польши заявила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. Однако политического убежища в Польше Саакашвили просить не намерен.

Экс-президент Грузии вполне безмятежен и на его выдворение из Украины тоже советовал реагировать спокойно. Об этом он рассказал во время телефонного разговора из Польши. Саакашвили полагает, что и у Грузии и Украины против него "нет серьезных обвинений", а свою возможную экстрадицию из Польши в Грузию он прокомментировал словами "не смешите мои тапочки". К тому же политик вернуться в Украину, и сообщил, что все же найдет способ это сделать. В соцсетях ему поверили не все.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook