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    Нардеп заявил о задержании Саакашвили

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    Народный депутат Юрий Деревянко заявил, что неизвестные в камуфляже задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, когда он находился в ресторане.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в камуфляже задержали лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, когда он находился в ресторане Киева, сообщил РИА Новости народный депутат Юрий Деревянко.

    "Только что его похитили неизвестные из … ресторана "Сулугуни" в Киеве", — заявил нардеп.

    По его словам, это был спецназ. Депутат Рады не знает, куда именно увезли Саакашвили.

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    В Государственной пограничной службе Hromadske не подтвердили информацию, что задержание осуществляли представители ГПС.

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    В Национальной полиции не опровергли и не подтвердили, что задержание осуществляли сотрудники полиции.

    В свою очередь представитель прокуратуры Андрей Лысенко заявил: "Мы не имеем отношения к задержанию".

    Ранее Миграционная служба Украины отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

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