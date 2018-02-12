Нардеп заявил о задержании Саакашвили

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в камуфляже задержали лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, когда он находился в ресторане Киева, сообщил РИА Новости народный депутат Юрий Деревянко.

"Только что его похитили неизвестные из … ресторана "Сулугуни" в Киеве", — заявил нардеп.

По его словам, это был спецназ. Депутат Рады не знает, куда именно увезли Саакашвили.

В Государственной пограничной службе Hromadske не подтвердили информацию, что задержание осуществляли представители ГПС.

Читайте также: Корнейчук: Саакашвили помогает власти выпустить "лишний пар"

В Национальной полиции не опровергли и не подтвердили, что задержание осуществляли сотрудники полиции.

В свою очередь представитель прокуратуры Андрей Лысенко заявил: "Мы не имеем отношения к задержанию".

Ранее Миграционная служба Украины отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.