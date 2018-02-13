Его улетели. Есть ли у Саакашвили запасной аэродром?

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

За что, за что?

Двенадцатого февраля обед в ресторане закончился для Саакашвили неожиданно – спецназ Погранслужбы выволок его на улицу и отправил в аэропорт. Там его подвергли реадмиссии – то есть посадили на самолет и отправили в Польшу (откуда он и прорвался на Украину). По словам нардепа Игоря Луценко, Саакашвили был "вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь — Авт.) Петру Алексеевичу Порошенко". Такая вот "шефская помощь" президента-олигарха национальному правосудию (хотя, зная о некоторых чертах характера украинского президента, не стоит исключать варианта, что самолет был сдан в аренду государству на один вип-рейс).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Суд над М. Саакашвили в Киеве

Чем была обусловлена реадмиссия? Есть несколько версий. Первая – Порошенко попросту не мог больше терпеть Мишу в Киеве и продемонстрировал свою личную неприязнь. Вторая – украинский президент пронюхал о каких-то планах Михаила Саакашвили и его соратников, после чего решил сыграть на опережение. Либо Порошенко сам намерен предпринять какие-то радикальные шаги и превентивно избавился от опасного бузотера.

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Третья версия (она же наиболее вероятная) – Порошенко получил отмашку на изгнание Миши от своих зарубежных партнеров, в чьих интересах Саакашвили и бузил. Если верна последняя версия, то это значит, что Киев нашел какие-то компромиссы с Брюсселем и Вашингтоном.

Однако в любом случае изгнание Миши не решает стратегических проблем Пети. Ведь Саакашвили – это не столько самостоятельный игрок, сколько проявление проблемы в лице самого Порошенко. "Он думает, что высылка Саакашвили избавит его от проблемы, как продолжить пребывание у власти. А он только объединит своих оппонентов. Проблема Порошенко – не только и не столько Саакашвили, а патологическая жадность, которая на фоне беднеющих граждан играет новыми красками", — говорит нардеп Сергей Лещенко.

Его борьба

Что же касается судьбы самого неласкового Миши, то невероятные приключения грузина в Польше не состоялись – несмотря на проблемы с паспортом, Варшава рейс приняла и позволила экс-президенту сойти с трапа. "Михаил Саакашвили был допущен на территорию Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главе пограничной охраны", — говорится в заявлении польских пограничников. Дополнительным фактором для такого решение было наличие у Саакашвили жены – гражданки ЕС.

Сейчас Саакашвили находится в варшавском отеле под охраной и ожидает своей дальнейшей судьбы. Сам он, конечно, в Варшаве задерживаться не собирается. "Люблю Польшу, но моя борьба – в Украине и Грузии. Мы продолжим борьбу!", — уже заявил Саакашвили, сообщив о намерении вернуться в Киев. Причем в самое ближайшее время. "Я думаю, мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально. Очень мало времени осталось этой власти", — говорит Саакашвили.

Правда, если действительно имело место соглашение между Порошенко и Западом, то на Саакашвили временно "накинут намордник" и оставят бомжевать в Европе. До тех пор, пока Порошенко снова не начнет нарушать обязательства перед Западом.

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Чисто теоретически, конечно, Михаил Саакашвили может оказаться в другом месте своей борьбы – в Тбилиси, где его готовы посадить за решетку, и свой театральный талант бывший президент сможет демонстрировать лишь перед сокамерниками. И формально польские власти действительно могут Мишико депортировать в Грузию. Однако вероятность такого сценария невелика по причине нежелания всех трех участвующих сторон: Саакашвили, Иванишвили (грузинский олигарх, стоящий за правящей коалицией "Грузинская мечта" и американцев.

Прилетай в Москву!

Иванишвили и ныне правящие Грузией политики, может, и хотели бы посадить Саакашвили (есть за что), однако считают это нецелесообразным. "Этот уважаемый человек … нам здесь не нужен, извините… Мы из него не хотим героя делать, здесь и без него хорошо живется. Все стабилизировалось, все успокоилось, хорошо живется. Если он здесь появится, то начнутся какие-то волнения и т.д. и т.п. Лучше будет бомжом и бродит по всему миру", — обрисовывал позицию Тбилиси в 2017 году тогдашний министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили (он говорил с российскими пранкерами, и МВД Грузии официально не признало факт этого диалога). С тех пор мало что изменилось — у Миши в Грузии до сих пор приличное число сторонников, и арест может вызвать серьезные внутриполитические пертурбации.

Наконец, против депортации выступает Вашингтон. И не только потому, что американцам тоже не нужны пертурбации в прочно осевшей в их сфере влияния кавказской республике. Российские (и не только) СМИ будут позиционировать процесс над Саакашвили как суд над Майданом и его идеологией. А концепция "цветных революций" на постсоветском пространстве и без того уже дискредитирована паном Порошенко и молдавскими "расхитителями века" (проевропейское правительство украло из банковской системы страны почти 1 миллиард долларов). При правильном подходе суд над самым первым "цветным" лидером может эту концепцию похоронить.

Фото дня. Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

Формально отказаться от требования выдачи беглого экс-президента грузины, конечно, не могли. "Запрос Грузии Украине об экстрадиции Саакашвили остается в силе", — отметила министр юстиции Тея Цулукиани, однако тут же добавила, что "решение по этому вопросу нужно было принимать украинской стороне", а Украина уже осуществила депортацию Саакашвили в ту страну, откуда он в свое время въехал. В Польше запрос на экстрадицию Миши лежит еще с августа 2017 года, однако "мы не можем требовать от Польши реагирования сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как у нас, так в Польше и в Западной Европе, существуют соответствующие правовые процедуры", – тонко намекает на степень своей заинтересованности в выдаче глава грузинского правосудия.

Правда, есть еще одна страна, где Саакашвили очень ждут, – это Россия. Прилетай, Миша!

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