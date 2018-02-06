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    Парубий назвал спорные положения законопроекта об Антикоррупционном суде

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    По словам спикера Верховной Рады, самая главная дискуссия в ходе обсуждения закона о Высшем антикоррупционном суде "будет по компетенции Общественного совета международных экспертов".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Положения законопроекта о Высшем антикорупционном суде относительно полномочий Общественного совета международных экспертов вызовут больше всего дискуссий в Верховной Раде, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

    "Самая главная дискуссия будет по компетенции Общественного совета международных экспертов. Дискуссия о том, что международные партнеры рекомендуют, чтобы общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата", – сказал Парубий в эфире телеканала ICTV

    Молоточек судьи
    Из открытых источников
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    "Второй момент – чтобы Высшая квалификационная комиссия судей брала на рассмотрение только тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение Общественного совета. И, соответственно, уже их подавала на окончательное утверждение", – добавил спикер.

    Также среди наиболее дискуссионных положений законопроекта парубий назвал требования к кандидатам в судьи и юрисдикцию суда.

    "Третий момент заключается в том, что международные партнеры настаивают, чтобы юрисдикция Антикоррупционного суда отвечала юрисдикции САП и НАБУ. По этому поводу, очевидно, будет отдельная дискуссия… Законопроектом не учитывается минимальное количество судей, которое должно быть выбрано для того, чтобы суд заработал. Я думаю, это мы без проблем сможем урегулировать между первым и вторым чтением", – подчеркнул политик.

    Ранее Парубий заявлял, что запустит процедуру принятия закона о Высшем антикоррупционном суде уже во вторник, 6 февраля. 

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    В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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    Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.

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