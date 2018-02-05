Соцсети: розенки улучшают жизнь, черноволы икрой закармливают…

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После Майдана жизнь в Украине меняется в лучшую сторону — уверен вице-премьер-министр Павел Розенко. В одном из последних интервью на 5 канале он заявил следующее: "Что бы ни говорили сторонники секты "все пропало", но тем не менее, рабочие места новые создаются, в интернете ходит информация, что открываются новые заводы, 8-10 тысяч там ставят людям минимальную заработную плату, но у работодателей уже есть проблема набора кадров, потому что на 10 тысяч люди говорят "нет", значит в теневом секторе экономики они получают больше…", – полагает вице-премьер.

"Мы фактически на сегодняшний день преодолели проблемы с обвалом гривны. Хоть и есть небольшие колебания, но на протяжении последних двух лет все-таки гривна более-менее стабильна. То же самое и в ценовой политике", — добавил Розенко. Однако в украинском сегменте соцсетей слова вице-премьера об улучшении жизни, а особенно о том, что украинцы не хотят работать вызвали весьма бурные обсуждения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook