Полторак: предоставление Украине летальных вооружений - сигнал для РФ

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В вопросе передачи американского оборонительного летального оружия Украине достигнуто полное понимание, заявил глава Минобороны Степан Полторак, который находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

Ранее Полторак провел встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе вопрос, связанный с решением США о передаче (Украине – Ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", — цитирует Полторака "Укринформ".

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Министр поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине. Он назвал это "большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ". Это также, по его словам, является сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной.

"Решение (Соединенных Штатов – ред.) было своевременным и правильным, и передача (оружия – ред.) будет осуществлена своевременно и очень продуманно", — подытожил украинский министр.

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Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп.

Напомним, в декабре прошлого года Канада сняла ограничения на продажу Украине оружия.