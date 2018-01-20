ВСУ готовы вместе с Красным Крестом создавать зоны безопасности в Донбассе

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины готовы плодотворно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для решения ключевых гуманитарных вопросов на линии соприкосновения в Донбассе, в том числе по вопросу создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, сообщается на сайте Минобороны Украины в субботу.

По данным ведомства, об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом.

"Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество, которое складывается между вооруженными силами Украины и представителями Красного Креста. Готовы работать вместе в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию столкновения, в частности через КПВВ "Золотое" и через мост возле Станицы Луганской", — сказал Муженко.

На переговорах в Минске 19 июля 2017 года сторонами была достигнута договоренность о создании зон безопасности вдоль линии соприкосновения. Было согласовано, что зоны безопасности будут созданы вокруг двух объектов: первой насосной станции в Васильевке и Донецкой фильтрованной станции.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.