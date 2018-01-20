наверх
20.01.201821:18
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    ВСУ готовы вместе с Красным Крестом создавать зоны безопасности в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (446)

    (обновлено: )28604
    Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел встречу с главой делегации Международного комитета Красного Креста Аланом Эшлиманом.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины готовы плодотворно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для решения ключевых гуманитарных вопросов на линии соприкосновения в Донбассе, в том числе по вопросу создания зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, сообщается на сайте Минобороны Украины в субботу.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В законе по Донбассу важно то, чего в нем нет - Погребинский

    По данным ведомства, об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время встречи с главой делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом.

    "Мы высоко ценим конструктивное сотрудничество, которое складывается между вооруженными силами Украины и представителями Красного Креста. Готовы работать вместе в решении таких важных вопросов, как создание зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение движения через линию столкновения, в частности через КПВВ "Золотое" и через мост возле Станицы Луганской", — сказал Муженко.

    На переговорах в Минске 19 июля 2017 года сторонами была достигнута договоренность о создании зон безопасности вдоль линии соприкосновения. Было согласовано, что зоны безопасности будут созданы вокруг двух объектов: первой насосной станции в Васильевке и Донецкой фильтрованной станции.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Погибший при перестрелке в Одессе старший лейтенант Сергей Пригарин
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г. Одесса
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...