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    Глава МИД Италии приедет в Киев и Донбасс

    (обновлено: )138
    Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине сообщил, что министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует посетить Киев и Донбасс.
    Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. 

    Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
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    Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано собирается с визитом в Киев и Донбасс, сообщает в субботу пресс-служба украинского парламента со ссылкой на информацию посла Италии на Украине Давиде Ла Чечилия.

    Накануне посол встретился с представителем Киева в подруппах контактной группы по Донбассу.

    "Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине сообщил, что министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует посетить Киев и Донбасс", — сообщается на сайте Рады, сроки визита не приводятся.

    Также сообщается, что на встрече представитель политической подгруппы Ольга Айвазовская сообщила, что работа этой подгруппы "фактически заблокирована".

    Как сообщалось ранее, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить восток Украины с 21 по 25 января.

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