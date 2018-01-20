Глава МИД Италии приедет в Киев и Донбасс

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано собирается с визитом в Киев и Донбасс, сообщает в субботу пресс-служба украинского парламента со ссылкой на информацию посла Италии на Украине Давиде Ла Чечилия.

Накануне посол встретился с представителем Киева в подруппах контактной группы по Донбассу.

"Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине сообщил, что министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует посетить Киев и Донбасс", — сообщается на сайте Рады, сроки визита не приводятся.

Также сообщается, что на встрече представитель политической подгруппы Ольга Айвазовская сообщила, что работа этой подгруппы "фактически заблокирована".

Как сообщалось ранее, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить восток Украины с 21 по 25 января.