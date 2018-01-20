наверх
20.01.201804:54
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    Адмирал Кабаненко указал на отсутствие важного аспекта в законе о Донбассе

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (362)

    (обновлено: )191
    Адмирал Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Кабаненко отметил, что в принятом на днях Верховной Радой законе о реинтеграции Донбасса нет ни словам о море.
    Адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В законе о реинтеграции Донбасса присутствуют военные аспекты, но они определены не совсем корректно, считает адмирал Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Кабаненко.

    Он отметил, что в принятом ВРУ законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" есть важные аспекты с точки зрения определения роли и места Украины и России в гибридной войне.

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели

    "Государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны должна базироваться  по крайней мере на трех столбах. Во-первых, это четкий государственный интерес в этой области, в государственной политике по национальной безопасности и обороны. Во-вторых, это совершенно четкие, понятные, обоснованные, адекватные принципы этой политики, политико-военные рамки и соответствующие условия осуществления этой политики. А третье — это конкретное, точное поле указаний для государственных служащих и военных по реализации этой политики", — пояснил Кабаненко в эфире телеканала ZIK.

    В то же время он отметил, что в законе о Донбассе нет ни слова о море.

    "Это актуальная вещь, там есть вопросы относительно территориального моря, вопросы относительно исключительной морской экономической зоны. Об этом — ни слова", — указал Кабаненко и добавил, что этот вопрос — к государственной элите, которая, по его мнению, ориентирована континентально.

    Смотрите также: Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

    "Это проблема и ее нужно преодолевать, потому что, к сожалению, даже за пределами оккупации Крыма мы сегодня потеряли и продолжаем терять очень много", — подчеркнул адмирал ВМС Украины.

    По словам Кабаненко, в законе о реинтеграции Донбасса присутствуют военные аспекты, но, по его убеждению, они определены не совсем корректно. "Там существуют коллизии относительно того, как это все выполнять", — резюмировал адмирал.

    Читайте также: Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры"

    Напомним, в четверг, 18 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". В России закон раскритиковали, заявив, что он противоречит минским соглашениях по Донбассу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...