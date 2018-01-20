Адмирал Кабаненко указал на отсутствие важного аспекта в законе о Донбассе

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В законе о реинтеграции Донбасса присутствуют военные аспекты, но они определены не совсем корректно, считает адмирал Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Кабаненко.

Он отметил, что в принятом ВРУ законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" есть важные аспекты с точки зрения определения роли и места Украины и России в гибридной войне.

"Государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны должна базироваться по крайней мере на трех столбах. Во-первых, это четкий государственный интерес в этой области, в государственной политике по национальной безопасности и обороны. Во-вторых, это совершенно четкие, понятные, обоснованные, адекватные принципы этой политики, политико-военные рамки и соответствующие условия осуществления этой политики. А третье — это конкретное, точное поле указаний для государственных служащих и военных по реализации этой политики", — пояснил Кабаненко в эфире телеканала ZIK.

В то же время он отметил, что в законе о Донбассе нет ни слова о море.

"Это актуальная вещь, там есть вопросы относительно территориального моря, вопросы относительно исключительной морской экономической зоны. Об этом — ни слова", — указал Кабаненко и добавил, что этот вопрос — к государственной элите, которая, по его мнению, ориентирована континентально.

Смотрите также: Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

"Это проблема и ее нужно преодолевать, потому что, к сожалению, даже за пределами оккупации Крыма мы сегодня потеряли и продолжаем терять очень много", — подчеркнул адмирал ВМС Украины.

По словам Кабаненко, в законе о реинтеграции Донбасса присутствуют военные аспекты, но, по его убеждению, они определены не совсем корректно. "Там существуют коллизии относительно того, как это все выполнять", — резюмировал адмирал.

Читайте также: Тренд дня, реинтеграция Донбасса: "Депутаты открыли ящик Пандоры"

Напомним, в четверг, 18 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". В России закон раскритиковали, заявив, что он противоречит минским соглашениях по Донбассу.