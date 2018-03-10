наверх
10.03.201817:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Игорь Кабаненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко
    Адмирал Кабаненко указал на отсутствие важного аспекта в законе о Донбассе
    03:21 20.01.2018
    1712Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Адмирал Военно-Морских Сил ВСУ Игорь Кабаненко отметил, что в принятом на днях Верховной Радой законе о реинтеграции Донбасса нет ни словам о море.
    Глава Минобороны Украины Валерий Гелетей. Архивное фото
    Минобороны проверит информацию о переходе группы военных в РФ - СМИ
    14:23 27.07.2014
    494АТО на Юго-Востоке.
    Министр обороны Украины Валерий Гелетей поручил провести внутреннее расследование по факту пересечения границы с РФ 40 военнослужащими, сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на замминистра - адмирала Игоря Кабаненко.
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Переговорный замес, или Донбасс за колючей проволокой
    16:30 24.06.2014
    1220Переговоры по Юго-Востоку
    Чем дольше тянется мирный процесс на востоке, тем шире ряды "диванной сотни", знающей, что делать и как победить врага, и кто этим врагом является, пишет политэксперт Янина Соколовская.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги