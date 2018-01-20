Нагнетает обстановку. Саакашвили пафосно напомнил о важном для него суде

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили усилено готовится к заседанию Апелляционного суда Киева, по итогам которого, как он утверждает, его могут депортировать из Украины.

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"Это часть черновика моего нового фильма про будущее Украины, но может получиться что мне помешают осуществить мои планы изложенные тут. В понедельник (22 января — Ред.) в Апелляционном суде Киева у меня хотят забрать статус пребывания в Украине, чтобы они могли меня депортировать в ближайшие дни после этого. Суд состоится в 10 утра по адресу улица Московская, 8", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, опубликовав также ролик об Украине.

Faceboook Михаила Саакашвили Комментарий Михаила Саакашвили о его возможной депортации из Украины

Скандальный политик не призывает в данном посте своих сторонников поддержать его во время заседания суда, однако это уже далеко не первое заявление Саакашвили о возможной депортации. Вероятно, такие напоминания все же могут интерпретироваться как некий сигнал.

Напомним, Госмиграционная служба Украины пытается оспорить решение Окружного админсуда Киева, который 3 января отклонил ходатайство Саакашвили о признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

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"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", — заявил ранее экс-президент Грузии.

В начале 2018 года в Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину. Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко после объявления приговора Саакашвили грузинским судом, Киев продолжает экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии. По его словам, в рамках проверки прокуратура Киева ждет визита политика для дачи показаний с целью выяснения всех обстоятельств.