Саакашвили уже готов к лишению его легального права находиться в Украине

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что в ближайшие дни суд может лишить его легальных оснований для пребывания в Украине.

Политик пояснил, что 22 января Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу областного управления Государственной миграционной службы на решение суда первой инстанции.

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ГМС пытается оспорить решение Окружного админсуда Киева, который 3 января отклонил ходатайство Саакашвили о признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", — заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Заседание Киевского апелляционного суда начнется в 10.00 понедельника, 22 января.

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Напомним, в начале 2018 года в Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину. Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко после объявления приговора Саакашвили грузинским судом, Киев продолжает экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии. По его словам, в рамках проверки прокуратура Киева ждет визита политика для дачи показаний с целью выяснения всех обстоятельств.