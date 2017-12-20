Резолюция ООН положит начало деоккупации Крыма - МИД

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Следующим шагом по Крыму должна стать его деоккупация, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Пресс-служба МИД заявила о том, что ведомство приветствует принятие Генеральной ассамблеей ООН обновленной резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

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Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник, 19 декабря, украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Широкая поддержка нашей позиции в вопросе Крыма свидетельствует, что международное сообщество направило четкий сигнал российским оккупационным властям — вопрос Крыма не закрыт, мир внимательно наблюдает за действиями оккупанта, а, следовательно, виновные в преследованиях и нарушениях прав крымчан обязательно понесут ответственность. Государство-агрессор должно прекратить на временно оккупированной ею территории произвол и обеспечить соблюдение международного права", — сказано в сообщении МИД Украины.

"Следующим шагом должна стать деоккупация полуострова. Основа сегодня уже заложена", — добавили в ведомстве.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.