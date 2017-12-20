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    Политика

    В парламенте Крыма прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН

    (обновлено: )1179133
    Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов считает, что резолюциями, подобной в отношении Крыма, структуры ООН не только себя дискредитируют, но и сводят на нет наработанный годами авторитет.
    Зал Генассамблеи ООН. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Принимая резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, ООН дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет, заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник, 19 декабря, украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

    "ООН постепенно утрачивает возложенные при создании функциональные обязанности и перестало отвечать реалиям мировой политики в области безопасности, стабильности и соблюдения прав человека", — сказал РИА Новости Ильясов.

    По его словам, резолюциями, подобной в отношении Крыма, структуры ООН не только себя дискредитируют, но и сводят на нет наработанный годами авторитет.

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    "Мы сожалеем, что ООН стала площадкой для западных стран по отстаиванию и продвижению своих вопросов. Мы уже устали повторять. Не было никакой аннексии. Вопрос об аннексировании вообще не должен ставиться. Определился народ Крыма, который подавляющим большинством проголосовал за возможность жить в России. Западным странам следует, по меньшей мере, оказывать содействие быстрее интегрироваться экономике Крыма в российскую экономику, а не продолжать нагнетать напряженность и способствовать нарушению прав крымчан", — подчеркнул вице-спикер.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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