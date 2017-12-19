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    Политика

    В Киеве назвали единственный способ "вернуть" Крым

    (обновлено: )1813017
    Грымчак заявил, что РФ "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику". По его словам, необходимо сделать так, чтобы содержание полуострова стало для Москвы "настолько токсичным", что его возвращение в Украину "будет спасением для самой России".
    Главная новогодняя ёлка города Севастополя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что давление и санкции в отношении России должны привести к возвращению Крыма в состав Украины.

    По его словам, механизм по возвращению Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Украины одинаков.

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    "Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции", — заявил он в интервью изданию "Апостроф".

    Грымчак добавил, что Россия "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".

    По словам замминистра, необходимо сделать так, чтобы содержание полуострова стало для Москвы "настолько токсичным", что его возвращение в Украину "будет спасением для самой России".

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что "патриотизм и сплоченность украинцев" вскоре обеспечат возвращение Донбасса под контроль Киева.

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