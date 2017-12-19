В Киеве назвали единственный способ "вернуть" Крым

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что давление и санкции в отношении России должны привести к возвращению Крыма в состав Украины.

По его словам, механизм по возвращению Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Украины одинаков.

"Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции", — заявил он в интервью изданию "Апостроф".

Грымчак добавил, что Россия "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".

По словам замминистра, необходимо сделать так, чтобы содержание полуострова стало для Москвы "настолько токсичным", что его возвращение в Украину "будет спасением для самой России".

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что "патриотизм и сплоченность украинцев" вскоре обеспечат возвращение Донбасса под контроль Киева.