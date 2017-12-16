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    Общество

    В Крыму прокомментировали планы Киева расширить телевещание

    (обновлено: )285100
    По словам главы общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, расширение вещания на полуостров является "очередным украинским бизнес-проектом, которым прикрываются для хищения бюджетных средств".
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что глушить телевещание из Украины на полуостров нет нужды.

    Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил о расширении трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым, которая в 2018 году будет осуществляться с двух вышек: Чонгарской и Чаплинской.

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    "Для Крыма это не играет никакой существенной роли. Совершенно правильно, что никто всерьез не рассматривает практику, которая была в Советском союзе, когда глушили так называемые западные голоса. Время изменилось и никакие голоса для крымчан сегодня не страшны", — сказал РИА Новости Иоффе.

    Он считает, что расширение вещания на Крым является очередным украинским бизнес-проектом, которым прикрываются для хищения бюджетных средств.

    "Проект, связанный с пропагандистским вещанием на Крым, не имеет никакой политической цели. Это чисто бизнесовый проект, на котором наживаются ряд украинских деятелей. Я не думаю, что люди, которые на Украине этим проектом занимаются, всерьез полагают, что какая-то пропагандистская информация медийная может каким-то образом повлиять на крымчан ", — заявил Иоффе.

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    По его словам, чем больше будет ставиться телевышек на границе с Крымом, тем больше будет бессмысленно тратиться денег из бюджета Украины.

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