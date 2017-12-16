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    Нацсовет планирует начать телевещание в Крыму с двух вышек

    (обновлено: )442210
    Член Нацсовета Сергей Костинский сообщил, что украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек - Чонгарской и Чаплинской.
    Пульт управления от телевизора
    espensorvik/flickr.com

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Украинское телевещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться с двух вышек: Чонгарской и Чаплинской, сообщил в субботу член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

    Он сообщил, что в рамках проекта "стратегия развития вещания на оккупированных территориях" планируется увеличить высоту государственной башни в Чаплинке Херсонской области с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс с целью организации мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых пяти украинских телеканалов, организовать аналоговое вещание в направлении Крыма двух украинских телеканалов и семи украинских радиостанций.

    "Таким образом, украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

    По его словам, сигнал из Чаплинской башни будет охватывать Чаплинский, Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.

    Ранее Нацсовет Украины по ТВ в середине августа сообщил, что началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, вещание телеканалов из Украины "как не было, так и нет".

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