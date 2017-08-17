Началась тестовая трансляция украинских телеканалов на Крым

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. С Чонгара в Херсонской области на Крым началась трансляция украинских телеканалов. Пока что трансляция происходит в тестовом режиме, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

"На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК", — говорится в сообщении.

Костинский также сообщил, что уже "с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября — с мощностью 1 кВт".

"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео", — призвал он.

Ранее член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что начало вещания украинских телеканалов на территорию Крыма расценивается как информационная диверсия.