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    Общество

    Началась тестовая трансляция украинских телеканалов на Крым

    (обновлено: )12902
    Как сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, "с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме". Пока что вещание происходит в тестовом режиме.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/CameliaTWU

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. С Чонгара в Херсонской области на Крым началась трансляция украинских телеканалов. Пока что трансляция происходит в тестовом режиме, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

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    "На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (Тонис), ICTV, Черноморская ТРК", — говорится в сообщении.

    Костинский также сообщил, что уже "с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября — с мощностью 1 кВт".

    "Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео", — призвал он.

    Ранее член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что начало вещания украинских телеканалов на территорию Крыма расценивается как информационная диверсия.

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