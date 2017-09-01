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    Политика

    Власти Крыма заявили о провале телевещания из Украины

    (обновлено: )855141
    Разницей между тестовым вещанием и вещанием на постоянной основе из Украины "никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет", заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/CameliaTWU

    СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Вещание телеканалов из Украины так и не началось в Крыму, "очередной антикрымский проект киевской власти провалился", заявил вице-премьер крымского правительства — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

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    Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в середине августа сообщил, что в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

    "Разницей между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально. Этот провал обеспечивается, прежде всего, одним — отношением самих крымчан к тем процессам, которые происходят на Украине", — сказал РИА Новости Полонский.

    Ранее член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что начало вещания украинских телеканалов на территорию Крыма расценивается как информационная диверсия.

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