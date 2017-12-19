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    Общество

    Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

    (обновлено: )936111
    В ходе голосования в ГА ООН во вторник за резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму проголосовали 70 государств, против - 26, 76 стран воздержались.
    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. Голосование состоялось во вторник.

    Организация объединенных наций
    REUTERS Denis Balibouse
    Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

    Подготовленный Украиной проект резолюции был принят в середине ноября профильным комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Документ без изменений был вынесен на пленарное заседание текущей 72-й сессии Генассамблеи.

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    В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

    В ходе голосования в ГА ООН во вторник за резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу Украины — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против голосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

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