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    Киев

    Фото дня. Главная елка Украины зажгла огни

    (обновлено: )48321
    В Киеве на Софийской площади зажгли главную новогоднюю елку Украины. Торжественную церемонию открыли мэр Киева Виталий Кличко, жена президента Украины Марина Порошенко и мужчина в образе Святого Николая.
    Главная елка Украины на Софиевской площади в Киеве, 19 декабря 2017
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    История главной елки страны в этом году не обошлась без скандала. Сначала в Прикарпатье, где срубили 28-метровую елку, тягач с деревом едва не оборвал линии электропередач и застрял в дороге. Грузовик с елкой даже не успел уехать из села, в котором ее срубили. В итоге график доставки елки был сорван.

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    После транспортировки на Софийскую площадь Киева пышное после рубки дерево стало лысым, что сразу же заметили пользователи социальных сетей, высмеяв поставщика. Облысевшая елка успела за короткий промежуток времени в соцсетях стать символом национальной коррупции и халатности.

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