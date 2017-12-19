Фото дня. Главная елка Украины зажгла огни

История главной елки страны в этом году не обошлась без скандала. Сначала в Прикарпатье, где срубили 28-метровую елку, тягач с деревом едва не оборвал линии электропередач и застрял в дороге. Грузовик с елкой даже не успел уехать из села, в котором ее срубили. В итоге график доставки елки был сорван.

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После транспортировки на Софийскую площадь Киева пышное после рубки дерево стало лысым, что сразу же заметили пользователи социальных сетей, высмеяв поставщика. Облысевшая елка успела за короткий промежуток времени в соцсетях стать символом национальной коррупции и халатности.