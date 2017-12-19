наверх
20.12.201701:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Принятие ГА ООН резолюции по Крыму. Появилась реакция Порошенко

    (обновлено: )1423015
    Как отметил президент, он приветствует принятие резолюции 72-й сессии Генассамблеи ООН относительно нарушения прав человека в Крыму.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму
    Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие во вторник Генассамблеей ООН украинской резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.

    "Приветствую принятие резолюции 72-й сессии Генассамблеи ООН относительно нарушения прав человека в Крыму", — написал Порошенко в Facebook.

    Он расценивает это голосование как "мощный сигнал" России.

    Генассамблея ООН во вторник приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В ходе голосования в ГА ООН во вторник за резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались.

    Среди тех, кто поддержал инициативу Украины — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против голосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Транспортный коллапс в Киеве и области
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Флаги США и России
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Открытое письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент