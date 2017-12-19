Принятие ГА ООН резолюции по Крыму. Появилась реакция Порошенко

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.
"Приветствую принятие резолюции 72-й сессии Генассамблеи ООН относительно нарушения прав человека в Крыму", — написал Порошенко в Facebook.
Он расценивает это голосование как "мощный сигнал" России.
Генассамблея ООН во вторник приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В ходе голосования в ГА ООН во вторник за резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались.
Среди тех, кто поддержал инициативу Украины — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против голосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.