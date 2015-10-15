Важен не статус члена СБ ООН, сколько работа в этом статусе - эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Получение Украиной непостоянного членства в Совбезе ООН имеет смысл, если будет сформирована программа действий, сформулированы интересы, которые могут быть реализованы с помощью этого инструмента, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Как любой костюм, само по себе это ничего не дает. В этом нет особого смысла — стать членом Совбеза ради того, чтобы стать. Мы там были в начале 2000-х годов, ничем особо себя там не проявили, не продвинули какие-то свои интересы. Это имеет смысл, если сформировать какую-то программу действий, сформулировать интересы, которые могут быть реализованы с помощью инструмента членства в Совбезе. Мы страна средняя, не Америка, и сами по себе вряд можем продвигать интересы. Поэтому необходим определенный пул стран-членов ООН, который будет наполнять мировую повестку дня вопросами, которые нас интересуют, принимать решения в наших интересах. Здесь важен не статус, сколько работа в этом статусе", — сказал эксперт.

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В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы. С 1 января места за столом Совета Безопасности ООН займут Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония.

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