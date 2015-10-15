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    Важен не статус члена СБ ООН, сколько работа в этом статусе - эксперт

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    Необходим определенный пул стран-членов ООН, который будет наполнять мировую повестку дня вопросами, которые интересуют Украину, принимать решения в ее интересах, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Получение Украиной непостоянного членства в Совбезе ООН имеет смысл, если будет сформирована программа действий, сформулированы интересы, которые могут быть реализованы с помощью этого инструмента, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    Заседание Генассамблее ООН по выбору непостоянного члена Совбеза
    Видео UN Web TV
    Видео. Выборы непостоянных членов Совбеза ООН

    "Как любой костюм, само по себе это ничего не дает. В этом нет особого смысла — стать членом Совбеза ради того, чтобы стать. Мы там были в начале 2000-х годов, ничем особо себя там не проявили, не продвинули какие-то свои интересы. Это имеет смысл, если сформировать какую-то программу действий, сформулировать интересы, которые могут быть реализованы с помощью инструмента членства в Совбезе. Мы страна средняя, не Америка, и сами по себе вряд можем продвигать интересы. Поэтому необходим определенный пул стран-членов ООН, который будет наполнять мировую повестку дня вопросами, которые нас интересуют, принимать решения в наших интересах. Здесь важен не статус, сколько работа в этом статусе", — сказал эксперт.

    Смотрите также: Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

    В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы. С 1 января места за столом Совета Безопасности ООН займут Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония.

    Детальнее узнать мнение Павла Рудякова можно здесь.

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