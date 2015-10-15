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    Выборы непостоянных членов Совбеза ООН

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    Во время Генассамблеи ООН состоялось тайное голосование по выборам непостоянных членов Совета безопасности организации.
    Видео UN Web TV

    В Нью-Йорке началось 33-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН, на котором избраны пять непостоянных членов Совета безопасности орагнизации.

    Одним из претендентов в непостоянные члены Совбеза была Украина, которая набрала 177 голосов.

    Ранее, выступая на Генассамблее ООН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе стало очевидно, что послевоенная система безопасности не работает, а Совбез ООН неэффективен.

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