Выборы непостоянных членов Совбеза ООН

В Нью-Йорке началось 33-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи ООН, на котором избраны пять непостоянных членов Совета безопасности орагнизации.

Одним из претендентов в непостоянные члены Совбеза была Украина, которая набрала 177 голосов.

Ранее, выступая на Генассамблее ООН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе стало очевидно, что послевоенная система безопасности не работает, а Совбез ООН неэффективен.

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