Климкин: трагедия с MH17 - вопрос особой важности для Украины как члена ООН

ООН, 15 окт — РИА Новости, Ольга Денисова. Авиакатастрофа малайзийского Boeing в Донбассе будет вопросом особой важности для Украины, которая с 1 января 2016 года станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

В четверг Генеральная Ассамблея ООН выбрала пять непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы. С 1 января места за столом Совета Безопасности ООН займут Украина, Египет, Сенегал, Уругвай и Япония.

Как заявил журналистам Климкин, Украина будет бороться за всеобъемлющую повестку в Совете Безопасности по вопросам международного мира и безопасности. Также, по его словам, "будут вопросы особой важности для Украины".

"Для меня трагедия MH17 — это один из них, потому что, во-первых, нам нужно привлечь виновных к правосудию. Для этого нам нужен правовой механизм, полностью подотчетный и беспристрастный механизм. Что может быть лучше, чем поддержка такого механизма Советом Безопасности?" — заявил Климкин.

В состав международной следственной группы, ведущей уголовное расследование катастрофы Boeing, сейчас входят представители органов полиции и прокуратуры Бельгии, Австралии, Малайзии, ЕС и Украины. Россия заблокировала их предложение о создании международного трибунала по катастрофе рейса МН17, воспользовавшись правом "вето" в Совете Безопасности ООН.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находилось 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов. Все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Смотрите также: Отчет российского концерна "Алмаз-Антей" по крушению MH17

В сентябре Нидерланды опубликовали предварительный доклад о катастрофе, подтвердивший, что самолет развалился в полете из-за "структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов". Однако источник этих объектов установлен не был.

Смотрите также фотоленту: Место крушения малайзийского Boeing в Донбассе

Основной версией произошедшего является то, что Boeing был сбит ракетой (зенитной, выпущенной с земли, или ракетой типа "воздух-воздух", выпущенной с самолета). Предварительный доклад комиссии по расследованию инцидента, опубликованный в Нидерландах, называет причиной крушения внешнее воздействие потока "высокоэнергетических объектов", отмеченное в районе кабины экипажа и левой полуплоскости крыла.

Читайте также: Эксперимент "Алмаз-Антея": Boeing сбили ВСУ из Зарощенского

Итоги исследования российского концерна "Алмаз-Антей", обнародованного 13 октября, по катастрофе Boeing в Донбассе "полностью опровергают" выводы голландской комиссии о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет. Согласно данным концерна, голландское исследование крушения Boeing представило два вида поражающих элементов, найденных в корпусе, в то время как эксперимент "Алмаз-Антея" подтвердил пробитие обшивки самолета всеми тремя фракциями поражающих элементов ракеты.