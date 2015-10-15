наверх
10.03.201803:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Ассоциация Украина-ЕС. Почему осторожничают Нидерланды?

    (обновлено: )361492
    В Нидерландах заявили о проведении референдума против Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По мнению экспертов, результаты референдума не повлияют на внешнеполитические решения голландского правительства.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс
    Associated Press Bebeto Matthews

    Нидерланды проведут референдум о целесообразности вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Он должен пройти в течение ближайших шести месяцев. Если явка составит не менее 30%, то правительство может принять к рассмотрению результаты референдума. При этом результаты референдума будут носить только рекомендательный характер.

    Ратификация соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Инфографика
    РИА Новости Украина
    ИНФОГРАФИКА. Ратификация соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной

     За проведение референдума нидерландская избирательная комиссия получила почти 430 тысяч подписей избирателей из 300 тысяч необходимых.

    Зависит ли судьба Соглашения об ассоциации Украины с ЕС от Нидерландов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

    Что заставило жителей Нидерландов выступить, фактически, против ассоциации Украины с ЕС?

    — Пока они не сказали "нет", они решили провести опрос общественного мнения. У нас тоже были популярными идеи о референдуме по поводу вступления Украины в НАТО и подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Нидерланды демократическая страна, там возможны инициативы о проведении референдумов по любым вопросам, это совершенно открытая процедура. Я, к примеру, очень рад, что 400 тысяч голландцев знают, что такое Украина, что с ней подписано соглашение об ассоциации и что оно ратифицировано обеими палатами голландского парламента.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Годовщина ассоциации с ЕС: Янукович и Азаров оказались правы – Волошин

    Почему вообще возник вопрос об этом референдуме?

    — Есть люди, которые этим недовольны, в политике нет решений, которыми были бы довольны все. Вопрос в том, что это решение принимается не путем опросов граждан, а политическими институтами. Нидерланды — страна, которая последовательно поддерживала европейский курс Украины и продолжает это делать сейчас. Однако изменился контекст. Проблемы, с которыми сталкивается ЕС, обостряются. Существуют противоречия, нагнетают истерию и ксенофобию, и на этом фоне появляются движения, возможно, политические партии, которые спекулируют на вопросах беженцев, вопросах сотрудничества со странами-соседями, в частности, с Украиной. ЕС сейчас переживает не самые хорошие времена, и это вполне закономерный итог — такие настроения среди европейских граждан.

    Референдум носит рекомендательный характер. Но может ли правительство Нидерландов прислушаться к народу?

    — Народ в подавляющем большинстве случаев не интересуется внешней политикой. И если мы видим какой-то особый интерес жителей любого государства к вопросам внешней политики, то, скорее всего, речь о политических спекуляциях или манипуляциях. Сфера внешней политики отнесена к компетенции тех, кто в этом разбирается, поэтому решения здесь принимаются соответствующими государственными органами. Я не думаю, что результаты референдума непосредственно повлияют на политику правительства Нидерландов в отношении Украины.

    Читайте также: Украина-НАТО. В начале большого пути

    Напомним, Петр Порошенко поручил МВД и другим госорганам внедрить концепцию интегрированного управления границами. Это необходимо для введения в будущем безвизового режима с ЕС. В то же время эксперт по международным вопросам Сергей Слободчук отметил, что Украина сейчас в полной мере не контролирует свои границы как на Востоке, так и на Западе.

    При этом политолог-международник, экс-директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин считает, что безвизовый режим с ЕС изначально был политическим блефом. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине