Ассоциация Украина-ЕС. Почему осторожничают Нидерланды?

Нидерланды проведут референдум о целесообразности вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Он должен пройти в течение ближайших шести месяцев. Если явка составит не менее 30%, то правительство может принять к рассмотрению результаты референдума. При этом результаты референдума будут носить только рекомендательный характер.

За проведение референдума нидерландская избирательная комиссия получила почти 430 тысяч подписей избирателей из 300 тысяч необходимых.

Зависит ли судьба Соглашения об ассоциации Украины с ЕС от Нидерландов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Что заставило жителей Нидерландов выступить, фактически, против ассоциации Украины с ЕС?

— Пока они не сказали "нет", они решили провести опрос общественного мнения. У нас тоже были популярными идеи о референдуме по поводу вступления Украины в НАТО и подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Нидерланды демократическая страна, там возможны инициативы о проведении референдумов по любым вопросам, это совершенно открытая процедура. Я, к примеру, очень рад, что 400 тысяч голландцев знают, что такое Украина, что с ней подписано соглашение об ассоциации и что оно ратифицировано обеими палатами голландского парламента.

Почему вообще возник вопрос об этом референдуме?

— Есть люди, которые этим недовольны, в политике нет решений, которыми были бы довольны все. Вопрос в том, что это решение принимается не путем опросов граждан, а политическими институтами. Нидерланды — страна, которая последовательно поддерживала европейский курс Украины и продолжает это делать сейчас. Однако изменился контекст. Проблемы, с которыми сталкивается ЕС, обостряются. Существуют противоречия, нагнетают истерию и ксенофобию, и на этом фоне появляются движения, возможно, политические партии, которые спекулируют на вопросах беженцев, вопросах сотрудничества со странами-соседями, в частности, с Украиной. ЕС сейчас переживает не самые хорошие времена, и это вполне закономерный итог — такие настроения среди европейских граждан.

Референдум носит рекомендательный характер. Но может ли правительство Нидерландов прислушаться к народу?

— Народ в подавляющем большинстве случаев не интересуется внешней политикой. И если мы видим какой-то особый интерес жителей любого государства к вопросам внешней политики, то, скорее всего, речь о политических спекуляциях или манипуляциях. Сфера внешней политики отнесена к компетенции тех, кто в этом разбирается, поэтому решения здесь принимаются соответствующими государственными органами. Я не думаю, что результаты референдума непосредственно повлияют на политику правительства Нидерландов в отношении Украины.

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Напомним, Петр Порошенко поручил МВД и другим госорганам внедрить концепцию интегрированного управления границами. Это необходимо для введения в будущем безвизового режима с ЕС. В то же время эксперт по международным вопросам Сергей Слободчук отметил, что Украина сейчас в полной мере не контролирует свои границы как на Востоке, так и на Западе.

При этом политолог-международник, экс-директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин считает, что безвизовый режим с ЕС изначально был политическим блефом. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции Голос Столицы.