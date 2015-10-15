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    Эксперт: для Украины большая ответственность - представлять Европу в СБ ООН

    (обновлено: )87
    Украина избрана непостоянным членом Совбеза ООН. Это ответственность и возможность лоббировать свою повестку дня для отстаивания интересов в ООН, отметил председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.
    Флаг Евросоюза
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украина избрана непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы – 177 государств проголосовали "за". На годичное членство в Совбезе претендовали пять стран, кандидатуры которых утверждены региональными группами. Это Египет и Сенегал — группа африканских стран, Украина – единственный кандидат  - группа европейских, Уругвай  - латиноамериканские страны и Япония  - азиатско-тихоокеанская группа. 

    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН. Видео
    Сайт президента Украины
    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

    Выдвижение Украины от стран Восточной Европы – согласованная и предсказуемая позиция, поскольку почти два года большинство вопросов касалось именно Украины, отметил в эфире радиостанции Голос Столицы председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

    "Было бы странно, если бы Чехия, Молдова или любая другая страна поднимала вопросы безопасности, понимая, что большинство вопросов будет касаться конфликта на Донбассе, аннексии Крыма. Поэтому Украине дана достаточно большая ответственность представлятьевропейские страны и пробовать просовывать свою повестку дня и других стран Восточной Европы для отстаивания интересов в ООН", — прокомментировал Томенчук. 


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