Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

"Значительное внимание Украина будет уделять реформированию Совета Безопасности и противодействию злоупотреблением правом вето постоянными членами, один из которых стал агрессором против Украины", — сказал Порошенко в телеобращении.

"Совершенствование миротворческой и миростроительной деятельности организации ООН, борьба с терроризмом и его проявлениями, предоставление юридически обязывающих гарантий безопасности странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия, — все это будет среди приоритетов нашей будущей работы в Совбезе ООН", — добавил президент.

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В четверг на Генассаблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года.