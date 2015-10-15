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    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН

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    Президент Украины Петр Порошенко среди приоритетов работы страны в Совете Безопасности ООН назвал реформирование СБ и противодействие злоупотреблениям правом вето постоянными членами.
    Обращение Порошенко по случаю избрания Украины непостоянным членом СБ ООН. Видео
    Сайт президента Украины

    "Значительное внимание Украина будет уделять реформированию Совета Безопасности и противодействию злоупотреблением правом вето постоянными членами, один из которых стал агрессором против Украины", — сказал Порошенко в телеобращении.

    "Совершенствование миротворческой и миростроительной деятельности организации ООН, борьба с терроризмом и его проявлениями, предоставление юридически обязывающих гарантий безопасности странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия, — все это будет среди приоритетов нашей будущей работы в Совбезе ООН", — добавил президент.

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    В четверг на Генассаблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года.

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