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    Порошенко назвал приоритеты в работе Украины как непостоянного члена СБ ООН

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    По словам Петра Порошенко, Украина значительное внимание будет уделять реформированию СБ и противодействию злоупотреблением правом вето постоянными членами, один из которых "стал агрессором против Украины".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Associated Press Markus Schreiber

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко среди приоритетов работы страны в Совете Безопасности ООН назвал реформирование СБ и противодействие злоупотреблениям правом вето постоянными членами.

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    "Значительное внимание Украина будет уделять реформированию Совета Безопасности и противодействию злоупотреблением правом вето постоянными членами, один из которых стал агрессором против Украины", — сказал Порошенко в телеобращении, обнародованном в четверг вечером.

    "Совершенствование миротворческой и миростроительной деятельности организации ООН, борьба с терроризмом и его проявлениями, предоставление юридически обязывающих гарантий безопасности странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия, — все это будет среди приоритетов нашей будущей работы в Совбезе ООН", — добавил украинский президент.

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    В четверг на Генассаблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года.

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