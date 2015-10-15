Порошенко назвал приоритеты в работе Украины как непостоянного члена СБ ООН

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко среди приоритетов работы страны в Совете Безопасности ООН назвал реформирование СБ и противодействие злоупотреблениям правом вето постоянными членами.

"Значительное внимание Украина будет уделять реформированию Совета Безопасности и противодействию злоупотреблением правом вето постоянными членами, один из которых стал агрессором против Украины", — сказал Порошенко в телеобращении, обнародованном в четверг вечером.

"Совершенствование миротворческой и миростроительной деятельности организации ООН, борьба с терроризмом и его проявлениями, предоставление юридически обязывающих гарантий безопасности странам, которые добровольно отказались от ядерного оружия, — все это будет среди приоритетов нашей будущей работы в Совбезе ООН", — добавил украинский президент.

Читайте также: Порошенко и смертельное оружие, необходимое для поддержания мира

В четверг на Генассаблее ООН Украина была избрана непостоянным членом Совета Безопасности на следующие два года.