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    Политика

    Порошенко повысил в звании Муженко и Полторака

    Тема:

    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

    (обновлено: )125001
    Глава государства также присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала Генштаба Игорю Воронченко.
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    Степан Полторак. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко и министра обороны страны Степана Полторака, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы государства.

    Минобороны выпустило ролик ко Дню защитника Украины
    Канал "Військове телебачення України" в youtube
    Минобороны выпустило ролик ко Дню защитника Украины

    "Присвоить военное звание генерала армии Украины: Муженко Виктору Николаевичу — начальнику генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных сил Украины; Полтораку Степану Тимофеевичу — министру обороны Украины", — говорится в документе.

    Смотрите фотоленту: Выставка военной техники на Михайловской площади в Киеве

    Также Порошенко присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Украины Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала генштаба ВСУ Игорю Воронченко.

    День защитника Украины в среду впервые отпраздновали в стране на государственном уровне. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.

    Смотрите видео: Масштабный "Марш героев" в Харькове

    В Киеве колонны и группы людей под черно-красными флагами, флагами "Свободы" и желто-синими государственными знаменами прошли от Софийской площади к площади Михайловской, где состоялся митинг по случаю 73-летия со дня создания УПА. В Харькове также состоялся "Марш героев".

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