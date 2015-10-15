Порошенко повысил в звании Муженко и Полторака

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко и министра обороны страны Степана Полторака, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы государства.

"Присвоить военное звание генерала армии Украины: Муженко Виктору Николаевичу — начальнику генерального штаба — главнокомандующему Вооруженных сил Украины; Полтораку Степану Тимофеевичу — министру обороны Украины", — говорится в документе.

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Также Порошенко присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Украины Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала генштаба ВСУ Игорю Воронченко.

День защитника Украины в среду впервые отпраздновали в стране на государственном уровне. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.

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В Киеве колонны и группы людей под черно-красными флагами, флагами "Свободы" и желто-синими государственными знаменами прошли от Софийской площади к площади Михайловской, где состоялся митинг по случаю 73-летия со дня создания УПА. В Харькове также состоялся "Марш героев".